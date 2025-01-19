Глава UFC заявил об упущенных возможностях Царукяна

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 311 заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян не получит титульный поединок в ближайшее время.
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