Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заискивал перед 47-м президентом США Дональдом Трампом и пугал им и президентом РФ Путиным Европу.
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