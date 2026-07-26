Страна и люди
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Страна и люди

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В МИД заявили, что будут добиваться выдачи Карима Хана России

В МИД заявили, что будут добиваться выдачи Карима Хана России

МИД РФ выразил надежду, что лишение экс-прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета будет способствовать его выдаче в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц.

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