Медицинским работникам просят выдавать льготную ипотеку

Депутаты собираются предложить Правительству России совместно с региональными ведомствами принять меры по обеспечению жильем медиков, фармацевтов и педагогов, в том числе проработать вопрос по предоставлению указанным категориям граждан льготной ипотеки с единой процентной ставкой, следует из проекта постановления Госдумы, внесенного на рассмотрение Комитетом по охране здоровья по итогам «правчаса», который прошел в палате 5 марта.