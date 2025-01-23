Причина смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова - проблемы с сердцем

Журналист, руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), пресс-секретарь певца Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет из-за проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата.