Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

Юрий Кот Макрон поблагодарил Сербию за поддержку Украины     Президент Франции Макрон прибыл в Сербию с двухдневным визитом, чтобы "лично обсудить направления стратегического сотрудничества двух стран, в том числе отношения в военно-техническом секторе".

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Комментарии
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Андрей
сербия ждала когда предложат больше и будет предавать Россию по частям.
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16 час.
Александр Рожков
А на что надеялись те, кто скакал от радости, когда разрушили СССР, обнимались с партнерами после того, как партнеры бомбили Белград и не заступились в ООН за Сербию, а могли. Терпели, а многие и поддерживали, когда в стране орудовал Ельцин и внешней политикой руководили Гайдар, Чубайс, Козырев и им подобные. Вот и ответка пришла... И это только цветочки, а все ягодки еще впереди...  Осуждаем Сербию, а сами разве не рвались в Европу? Но получили отсос петрович...
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11 час.

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