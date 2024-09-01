Юрий Кот Макрон поблагодарил Сербию за поддержку Украины Президент Франции Макрон прибыл в Сербию с двухдневным визитом, чтобы "лично обсудить направления стратегического сотрудничества двух стран, в том числе отношения в военно-техническом секторе".
На что президент Сербии променял 12 французских истребителей
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Андрей
сербия ждала когда предложат больше и будет предавать Россию по частям.
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16 час.
Александр Рожков
А на что надеялись те, кто скакал от радости, когда разрушили СССР, обнимались с партнерами после того, как партнеры бомбили Белград и не заступились в ООН за Сербию, а могли. Терпели, а многие и поддерживали, когда в стране орудовал Ельцин и внешней политикой руководили Гайдар, Чубайс, Козырев и им подобные. Вот и ответка пришла... И это только цветочки, а все ягодки еще впереди... Осуждаем Сербию, а сами разве не рвались в Европу? Но получили отсос петрович...
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11 час.
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