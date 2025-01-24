Тайный визит в Лондон: принцесса показалась в своей любимой вещи, с которой не расстается уже 14 лет

Кейт Миддлтон подловили во время шопинга в Ноттинг-Хилле. Кейт Миддлтон появилась на шопинге LEGION-MEDIAПапарацци удалось сделать неожиданные кадры, засняв Кейт Миддлтон во время ее неожиданного появления в Лондоне.