Проходка последнего тоннеля метро началась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась проходка последнего, четвёртого тоннеля метрополитена. Как сообщили в городском метрополитене, тоннелепроходческий щит «Алена» проложит 730 метров правого перегонного тоннеля под улицей Горького, соединяя действующую станцию «Горьковская» с будущими станциями на площадях Свободы и Сенной.