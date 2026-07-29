Проходка последнего тоннеля метро началась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась проходка последнего, четвёртого тоннеля метрополитена. Как сообщили в городском метрополитене, тоннелепроходческий щит «Алена» проложит 730 метров правого перегонного тоннеля под улицей Горького, соединяя действующую станцию «Горьковская» с будущими станциями на площадях Свободы и Сенной.
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