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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая считает, что Шварц сильнее Карпина как тренер: «Он топ, расставил этих игроков, которые в прошлом году боролись за 8-е место, раскрыл их по-другому»

Тимур Гурцкая заявил, что Сандро Шварц превосходит Валерия Карпина , судя по работе в « Динамо ». – Шварц – топовый тренер.

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