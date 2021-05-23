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Британцы об угрозе Путина «выбить зубы» иностранным врагам: Путина надо убрать

Британцы об угрозе Путина «выбить зубы» иностранным врагам: Путина надо убрать

Путин поклялся «выбить зубы» иностранным врагам России после перепалки на саммите по Арктике, сообщила британская газета.

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Лариса Лазуткина
Кто бы и что бы не говорили и не писали Путин уже никому и ничего не выбьет - вся власть давно прописалась в странах НАТО , в том силе и он сам. И что он будет делать?
Олег Володин
А что будите делать Вы?
mark kapustin
Если можно, кто из власти ,по именно, кто в какой стране прописался к стати не забудьте указать страну прописки Путина, вы его в комментарии упомянули!!! и подтвердите это документально , иначе вы вы просто трепло .
mark kapustin
А что ей ещё делать? продолжать дерьмом плеваться .
Владимир Самойленко
она не иначе. она просто трепло.
Ritchie Blackmore
Вы на самом деле такой наивный?
mark kapustin
Согласен!!!
Семенков Александр
Мы не только зубы выбьем, но и яйца отрежем
Ritchie Blackmore
Сейчас не 1812 год и не 1941. Запустили предателей во власть и не нужно пиф-паф.
Семенков Александр
Останутся только одни пилотки.
Семенков Александр
Это ещё не всё. Есть ещё третьеклассник из Таганрога. Так что бриты и им подобные, вы попали
Alex Imen
Рассуждают патентованные кретины, ничего не знающие, с промытыми западной пропагандой мозгами. Окружили
Alex Imen
Окружили нас паутиной баз, провоцируют на наших границах, создают марионеточные режимы, желают вытеснить наш флот из Севастополя. Пред'являют территориальные претензии и обвиняют нас в агрессии. Это идиоты под стать маразматику Джо. Ими управляет извращённый и подлый интеллект, давно бы развязавший треью ировую, если бы не было ядерного оружия.
Ritchie Blackmore
А про "умников" , которые изнутри экономически разрушают страну Вы "забыли", наверное?
Людмила Анисина
Не нужно в одну тарелку мух и котлеты,заболеть можно от такой антисанитарии)))
Ritchie Blackmore
Помнится Хрущёв ботинком стучал, Путин "зубы выбьем"... Умеют на языке политиков разговаривать главы государств. Умеют. "Мочить в сортире", а деньги россиян исправно эшелонами отправляются в карман Герою России. О как!
Олег Володин
Потому Вы и живы что один ботинком стучал, а другой в сортире мочил и зубы выбивал. А америкосы всем известные сыкуны способные только с шелупонью воевать.
Ritchie Blackmore
Как Вы наивны.
Олег Володин
Может быть я и наивен с вашей точки зрения, но 30 лет службы в ВС СССР и РФ говорит об обратном.
Ritchie Blackmore
Про СССР понятно. Но как откупились от чеченцев, Вы в курсе? И это "мочить в сортире"? Прекратится поток денег россиян и опять та же картина.
Олег Володин
А от чеченцев кто откупался и когда? Вы еще дедушку Ленина вспомните как он от немцев откупался.
Ritchie Blackmore
"А от чеченцев кто откупался и когда? " Так Вы абсолютно не в теме. Тогда понятно. На ручнике находитесь. Видимо, с рождения.
Олег Володин
Так скажите мне кто и когда, просветите так сказать? Или сыкотно говорить?
Владимир Самойленко
да не ссыкотно. но просто Рамзан пацанам грозит, шо найдёт и уничтожит. ну того, который его шайтаном назвал. а тут может и нукеров прислать. он же хвастался шо первого руского убил в 16 лет. голову отрезал. а то шо мир в чечне купили, так тут и к бабке не ходи. просто было два варианта: стереть чечню с лица земли или купить более-менее авторитетного лидера шоб держал в руках остальных. Путин гуманный. даже гуманней Сталина. тот их просто вывез нафиг.
vladimir bedarev
Это не угроза , а предупреждение, а предупреждён , значит вооружён. Ведь наши десантники не высаживаются в 1 ом километре от границы США, их десантники высаживаются.
Alex Imen
Пугать их надо, другого не понимают, но не мешало бы прекратить перемещение туда огромных капиталов и национализировать наши ресурсы не на бумаге, а по существу. А пока прозападный пылесос работает, откачивает и ресурсы и деньги противникам, именуемым партнёрами, которым нужно ввбить зубы. И этот пылесос работает уже с начала нашей цветной революции и официально после ваучеризации. А экономика страны деградирует.
Ritchie Blackmore
А почему же экономика страны деградирует, не подскажите?
Голованов Гена
все продается покупается через еврейские руки если ты не еврей сам продать купить не сможешь
Ritchie Blackmore
а гарант не в курсе,да?
Людмила Анисина
" -КАждый мнит себя стратегом ,видя бой со стороны"- гениальные строки грузинской поэмы.
Игорь
"Пусть враги запомнят это - не грозим а говорим, Мы прошли, прошли с тобой полсвета, если надо повторим, Солдаты в путь, в путь, в путь.." Песня.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Забавные "комменты"...Особенно в части касающихся по военной службе женщин. Надо же...Ну вот этот от некой "Jezza"-" Чушь собачья. Женщины служат ничуть не хуже мужчин. И в отличие от российских вооруженных сил, в американскую армию попадают по способностям, а не за верность любимому вождю."(конец цитаты)Так и просится на язык:"В каком полку служили, мадам?" Мне уж не ведомо, кому верны девочки из ВС России, хотя бы в силу того, что я с 1991 года служил у себя на Родине, в Казахстане, а во-вторых, я уже 20-ть лет как "военпенс" (не путать с пенисом, , это сокращённо от "военный пенсионер")...Но очень хотелось бы услышать мнение от этой ""Jezza" с ответом на мой вопрос-"А кому "верны" вот эти дамы из НАТО? (см. фото) Чисбургеру с гамбургерами? Многое я бы дал, что бы поприсутствовать у них на занятиях по ФиЗо. Особенно по упражнению "подъём "переворотом".
Игорь
Виктор, у них там совсем плохо с политзанятиями, поэтому эта Jezza попутала РФ с КНДР. Вообще, много проблем в мире из-за вранья. Опять же про "украденный Крым". Были бы честнее - жили бы спокойнее. Свистят как дышат, а дышат ча-а-асто.
Владимир Самойленко
ну эти бывшие мужчины возможно и зделают подъём с переворотом. не зря же такиеже перевёртыши в женских спортивных соревнованиях очень часто забирают все призы. а в мужских были последними. и я не про гимнастику говорю.
Лариса Лазуткина
Марк, ты что с полки упал. Да это ты трепло поганое и еще требуешь от меня что-то документально подтвердить. Это ты мне подтверди документально, что наша власть не щадя живота своего трудится на благо России и всего народа и не прописалась у проклятых америкосов, по всем Мальдивам, Англии, Франции, Италии. Вот и подтверди документально, что все они живут в деревне Гадюкино и там у них всего-навсего скромные дачки. Точно, в России дураков не сеют и не жнут они сами как бурьян растут. Вас уже растерли и размазали, а вы все митингуете патриоты хреновы.
Лариса Лазуткина
Игорь, не кощунствуйте. Эта песня. всего навсего. И не забывайте, что прежде чем пройти полсвета мы пережили и 41, 42 и 43 года. Мы их не просто пережили, мы их по пластунски проползли от Западной нашей границы до самой Волги. И весь Сталинград лег телами наших солдат. Хочешь повторить? Вот если бы ты там был урод, то "разумеется мы бы не воевали 4 года", а в 4 недели войну закончили. Жалко тебя там не было. А в битве на Курской дуге все также было устелено нашими танкистами и солдатами. Танки буксовали и стояли, потому что тела наматывались на гусеницы и приходилось их очищать. Тоже хочешь повторить, урод? Да жаль, что тебя там не было. Мы до сих пор не всех наших солдат похоронили и спасибо поисковикам, которые их ищут и находят. А за что гибли наши парни в Афганистане, а сейчас в Сирии? Мы и в 41 году пели, что "Красная армия всех сильней", а воевать пришлось целых 4 года. Одни уроды собрались здесь. И в современном мире для политика сейчас главное "не сколько ты убил врагов, а сколько ты приобрел друзей.

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