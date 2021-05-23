Британцы об угрозе Путина «выбить зубы» иностранным врагам: Путина надо убрать

Любопытно, однакоПолитикаБританцы об угрозе Путина «выбить зубы» иностранным врагам: Путина надо убрать Путин поклялся «выбить зубы» иностранным врагам России после перепалки на саммите по Арктике, сообщила британская газета.Вернуться к статье366НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛЛЛариса ЛазуткинаКто бы и что бы не говорили и не писали Путин уже никому и ничего не выбьет - вся власть давно прописалась в странах НАТО , в том силе и он сам. И что он будет делать?Олег ВолодинА что будите делать Вы?mark kapustinЕсли можно, кто из власти ,по именно, кто в какой стране прописался к стати не забудьте указать страну прописки Путина, вы его в комментарии упомянули!!! и подтвердите это документально , иначе вы вы просто трепло .mark kapustinА что ей ещё делать? продолжать дерьмом плеваться .Владимир Самойленкоона не иначе. она просто трепло.Ritchie BlackmoreВы на самом деле такой наивный?mark kapustinСогласен!!!Семенков АлександрМы не только зубы выбьем, но и яйца отрежемRitchie BlackmoreСейчас не 1812 год и не 1941. Запустили предателей во власть и не нужно пиф-паф.Семенков АлександрОстанутся только одни пилотки.Семенков АлександрЭто ещё не всё. Есть ещё третьеклассник из Таганрога. Так что бриты и им подобные, вы попалиAIAlex ImenРассуждают патентованные кретины, ничего не знающие, с промытыми западной пропагандой мозгами. ОкружилиAIAlex ImenОкружили нас паутиной баз, провоцируют на наших границах, создают марионеточные режимы, желают вытеснить наш флот из Севастополя. Пред'являют территориальные претензии и обвиняют нас в агрессии. Это идиоты под стать маразматику Джо. Ими управляет извращённый и подлый интеллект, давно бы развязавший треью ировую, если бы не было ядерного оружия.Ritchie BlackmoreА про "умников" , которые изнутри экономически разрушают страну Вы "забыли", наверное?Людмила АнисинаНе нужно в одну тарелку мух и котлеты,заболеть можно от такой антисанитарии)))Ritchie BlackmoreПомнится Хрущёв ботинком стучал, Путин "зубы выбьем"... Умеют на языке политиков разговаривать главы государств. Умеют. "Мочить в сортире", а деньги россиян исправно эшелонами отправляются в карман Герою России. О как!Олег ВолодинПотому Вы и живы что один ботинком стучал, а другой в сортире мочил и зубы выбивал. А америкосы всем известные сыкуны способные только с шелупонью воевать.Ritchie BlackmoreКак Вы наивны.Олег ВолодинМожет быть я и наивен с вашей точки зрения, но 30 лет службы в ВС СССР и РФ говорит об обратном.Ritchie BlackmoreПро СССР понятно. Но как откупились от чеченцев, Вы в курсе? И это "мочить в сортире"? Прекратится поток денег россиян и опять та же картина.Олег ВолодинА от чеченцев кто откупался и когда? Вы еще дедушку Ленина вспомните как он от немцев откупался.Ritchie Blackmore"А от чеченцев кто откупался и когда? " Так Вы абсолютно не в теме. Тогда понятно. На ручнике находитесь. Видимо, с рождения.Олег ВолодинТак скажите мне кто и когда, просветите так сказать? Или сыкотно говорить?Владимир Самойленкода не ссыкотно. но просто Рамзан пацанам грозит, шо найдёт и уничтожит. ну того, который его шайтаном назвал. а тут может и нукеров прислать. он же хвастался шо первого руского убил в 16 лет. голову отрезал. а то шо мир в чечне купили, так тут и к бабке не ходи. просто было два варианта: стереть чечню с лица земли или купить более-менее авторитетного лидера шоб держал в руках остальных. Путин гуманный. даже гуманней Сталина. тот их просто вывез нафиг.VBvladimir bedarevЭто не угроза , а предупреждение, а предупреждён , значит вооружён. Ведь наши десантники не высаживаются в 1 ом километре от границы США, их десантники высаживаются.AIAlex ImenПугать их надо, другого не понимают, но не мешало бы прекратить перемещение туда огромных капиталов и национализировать наши ресурсы не на бумаге, а по существу. А пока прозападный пылесос работает, откачивает и ресурсы и деньги противникам, именуемым партнёрами, которым нужно ввбить зубы. И этот пылесос работает уже с начала нашей цветной революции и официально после ваучеризации. А экономика страны деградирует.Ritchie BlackmoreА почему же экономика страны деградирует, не подскажите?Голованов Генавсе продается покупается через еврейские руки если ты не еврей сам продать купить не сможешьRitchie Blackmoreа гарант не в курсе,да?Людмила Анисина" -КАждый мнит себя стратегом ,видя бой со стороны"- гениальные строки грузинской поэмы.Игорь"Пусть враги запомнят это - не грозим а говорим, Мы прошли, прошли с тобой полсвета, если надо повторим, Солдаты в путь, в путь, в путь.." Песня.Зайцев Виктор Зайцев ВикторЗабавные "комменты"...Особенно в части касающихся по военной службе женщин. Надо же...Ну вот этот от некой "Jezza"-" Чушь собачья. Женщины служат ничуть не хуже мужчин. И в отличие от российских вооруженных сил, в американскую армию попадают по способностям, а не за верность любимому вождю."(конец цитаты)Так и просится на язык:"В каком полку служили, мадам?" Мне уж не ведомо, кому верны девочки из ВС России, хотя бы в силу того, что я с 1991 года служил у себя на Родине, в Казахстане, а во-вторых, я уже 20-ть лет как "военпенс" (не путать с пенисом, , это сокращённо от "военный пенсионер")...Но очень хотелось бы услышать мнение от этой ""Jezza" с ответом на мой вопрос-"А кому "верны" вот эти дамы из НАТО? (см. фото) Чисбургеру с гамбургерами? Многое я бы дал, что бы поприсутствовать у них на занятиях по ФиЗо. Особенно по упражнению "подъём "переворотом".ИгорьВиктор, у них там совсем плохо с политзанятиями, поэтому эта Jezza попутала РФ с КНДР. Вообще, много проблем в мире из-за вранья. Опять же про "украденный Крым". Были бы честнее - жили бы спокойнее. Свистят как дышат, а дышат ча-а-асто.Владимир Самойленкону эти бывшие мужчины возможно и зделают подъём с переворотом. не зря же такиеже перевёртыши в женских спортивных соревнованиях очень часто забирают все призы. а в мужских были последними. и я не про гимнастику говорю.ЛЛЛариса ЛазуткинаМарк, ты что с полки упал. Да это ты трепло поганое и еще требуешь от меня что-то документально подтвердить. Это ты мне подтверди документально, что наша власть не щадя живота своего трудится на благо России и всего народа и не прописалась у проклятых америкосов, по всем Мальдивам, Англии, Франции, Италии. Вот и подтверди документально, что все они живут в деревне Гадюкино и там у них всего-навсего скромные дачки. Точно, в России дураков не сеют и не жнут они сами как бурьян растут. Вас уже растерли и размазали, а вы все митингуете патриоты хреновы.ЛЛЛариса ЛазуткинаИгорь, не кощунствуйте. Эта песня. всего навсего. И не забывайте, что прежде чем пройти полсвета мы пережили и 41, 42 и 43 года. Мы их не просто пережили, мы их по пластунски проползли от Западной нашей границы до самой Волги. И весь Сталинград лег телами наших солдат. Хочешь повторить? Вот если бы ты там был урод, то "разумеется мы бы не воевали 4 года", а в 4 недели войну закончили. Жалко тебя там не было. А в битве на Курской дуге все также было устелено нашими танкистами и солдатами. Танки буксовали и стояли, потому что тела наматывались на гусеницы и приходилось их очищать. Тоже хочешь повторить, урод? Да жаль, что тебя там не было. Мы до сих пор не всех наших солдат похоронили и спасибо поисковикам, которые их ищут и находят. А за что гибли наши парни в Афганистане, а сейчас в Сирии? Мы и в 41 году пели, что "Красная армия всех сильней", а воевать пришлось целых 4 года. Одни уроды собрались здесь. И в современном мире для политика сейчас главное "не сколько ты убил врагов, а сколько ты приобрел друзей.Комментировать
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