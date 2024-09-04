Shaman, Григорий Лепс и «Фактор 2» едут с шоу в Екатеринбург

После летнего затишья в Екатеринбург возвращается череда концертов на закрытых площадках. В городе запланированы выступления Shaman, группы «Фактор 2», Ани Рудневой из «Ранеток», а также намечен двухдневный концерт Григория Лепса.
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