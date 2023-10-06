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  • Lana_Borei Иванова
    Надо кукурузу генномодифицировать, чтоб латыши на русском заговорили.Оголодали, обнища...
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    Так учитывают  онЕ   ситуацию...  потому  и  наглеют.Страны СНГ решили...
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    Историю учи, лапоть!))) Не слишком бы не Россия, то и Армении  не было бы, и Грузии, и Болгарии... Да вообще многих с...Страны СНГ решили...

Когда я предложил рассказать о том, как Рейган и США проиграли Холодную войну,

Когда я предложил рассказать о том, как Рейган и США проиграли Холодную войну,

меня назвали сказочником и фанатом альтернативной истории. Но я был чертовски серьезен Что мы знаем о той Америке? Об Америке 80-х? Да ничего, пожалуй, не знаем, кроме того, что видели в фильмах.

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Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Дело в мировоззрении , науке , культуре , технологии , патриотизме, в тех ценностях , что делает народ единым , сплачивает его в минуту опасности , позволяет трудиться и созидать в мирное время. Мир меняется и нужно понимать, и соответствовать этим  изменениям ,  не ошибаться ложным выбором, принимая патологию за свободу , консерватизм за панацею , стараясь пройти между Сциллой нового и Харибдой старого, сохраняя непрерывную  преемственность поколений, дух народа как мировой дух  Гегеля ,  понимания  необходимости нового и сохранения необходимого старого.Все хорошо в меру ,и   самое трудное , знание этой меры.
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Александр Николаевич
До сих пор, &quot;как живой&quot; стоит перед глазами капитан китайского рыболовного траулера в нашем  суде, где ему за браконьерство грозил максимум крупный штраф, а он просил посадить его надолго в &quot;тюрьму&quot;. В перерыве он сказал, что опозорил Флаг страны и его расстреляют....
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8 час.
Leonid PlиGin
Вы путаете. Веельзевул и Бафомет - это две совершенно разные сущности. В Ветхом Завете Веельзевул определяется как Аккаронское Божество. То есть, Веельзевул - один из множества Богов, описанных в Ветхом Завете. Кто такой Бафомет, я не буду вам говорить, поскольку, не читав Библию, вы мне не поверите.
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3 час.

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