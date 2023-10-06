Когда я предложил рассказать о том, как Рейган и США проиграли Холодную войну,

ИД Игорь Джанти Дело в мировоззрении , науке , культуре , технологии , патриотизме, в тех ценностях , что делает народ единым , сплачивает его в минуту опасности , позволяет трудиться и созидать в мирное время. Мир меняется и нужно понимать, и соответствовать этим изменениям , не ошибаться ложным выбором, принимая патологию за свободу , консерватизм за панацею , стараясь пройти между Сциллой нового и Харибдой старого, сохраняя непрерывную преемственность поколений, дух народа как мировой дух Гегеля , понимания необходимости нового и сохранения необходимого старого.Все хорошо в меру ,и самое трудное , знание этой меры.

Александр Николаевич До сих пор, "как живой" стоит перед глазами капитан китайского рыболовного траулера в нашем суде, где ему за браконьерство грозил максимум крупный штраф, а он просил посадить его надолго в "тюрьму". В перерыве он сказал, что опозорил Флаг страны и его расстреляют....