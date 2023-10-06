меня назвали сказочником и фанатом альтернативной истории. Но я был чертовски серьезен Что мы знаем о той Америке? Об Америке 80-х? Да ничего, пожалуй, не знаем, кроме того, что видели в фильмах.
Когда я предложил рассказать о том, как Рейган и США проиграли Холодную войну,
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Дело в мировоззрении , науке , культуре , технологии , патриотизме, в тех ценностях , что делает народ единым , сплачивает его в минуту опасности , позволяет трудиться и созидать в мирное время. Мир меняется и нужно понимать, и соответствовать этим изменениям , не ошибаться ложным выбором, принимая патологию за свободу , консерватизм за панацею , стараясь пройти между Сциллой нового и Харибдой старого, сохраняя непрерывную преемственность поколений, дух народа как мировой дух Гегеля , понимания необходимости нового и сохранения необходимого старого.Все хорошо в меру ,и самое трудное , знание этой меры.
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14 час.
Александр Николаевич
До сих пор, "как живой" стоит перед глазами капитан китайского рыболовного траулера в нашем суде, где ему за браконьерство грозил максимум крупный штраф, а он просил посадить его надолго в "тюрьму". В перерыве он сказал, что опозорил Флаг страны и его расстреляют....
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8 час.
Leonid PlиGin
Вы путаете. Веельзевул и Бафомет - это две совершенно разные сущности. В Ветхом Завете Веельзевул определяется как Аккаронское Божество. То есть, Веельзевул - один из множества Богов, описанных в Ветхом Завете. Кто такой Бафомет, я не буду вам говорить, поскольку, не читав Библию, вы мне не поверите.
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3 час.
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