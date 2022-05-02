«Конгрессу пора вмешаться»: правозащитники забили тревогу из-за слежки ФБР и ЦРУ за американцами

В прошлом году Федеральное бюро расследований (ФБР) США следило почти за 3,4 млн соотечественников. Это в три раза больше, чем в 2020 году, пишет Press TV, со ссылкой на доклад, опубликованный офисом директора Национальной разведки США (перевод RT).