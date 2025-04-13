«Он читает по губам?» Шокирующие подробности борьбы телезвезды с болезнью В июле 2025 года соцсети взорвались слухами о…Сообщение Борис Корчевников: Тайны здоровья, слухи о смерти и новая жизнь ведущего появились сначала на Ежедневные новости.