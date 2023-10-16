Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Легенды и мифы древних славян - просто сказки?

Легенды и мифы древних славян - просто сказки?

Окруженные чудесами телевидения, беспроводного интернета, чудо — весов, которые могут определить процент мышц и жира Вашего тела, если постоите на них влажными ногами, космических звездолетов к Марсу и Венере и прочими головокружительными достижениями человека разумного, современные люди редко задают себе вопрос — а есть ли какие – то высшие силы над всей этой суетой? А есть ли что – то, что не поддается даже сложному математическому расчету, а познается Интуицией и Верой? Понятие Бога – это философия, религия или что – то реальное, с чем можно взаимодействовать? Легенда и мифы древних славян о Богах — просто сказки? И прекрасная Царевна-Лебедь — все лишь художественный вымысел? Боги так же реальны, как земля под ногами? Наши предки полагали, что Боги также реальны, как земля под ногами, как воздух, которым мы дышим, как солнце, ярко катящееся по небосводу, как ветер и дождь.

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Комментарии
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E
Ed
Светлый текст, хорошо прочесть
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1 д.
Александр Зиборов
https://my.mail.ru/community/economics_sng/016830CAFB9308C7.html
Александр ЗИБОРОВ: "РУССКИЕ БОГИ И БОГИНИ"
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