Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев заявил, что мощнейшее и самое разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и находится крайне высоком уровне готовности к применению, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии