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Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев заявил, что мощнейшее и самое разрушительное оружие стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и находится крайне высоком уровне готовности к применению, передает РИА Новости.

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