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Источник: «Милан» готов выкупить Уокера у «Манчестер Сити»

Правый защитник Кайл Уокер положительно оценивает начальный опыт в «Милане» и выражает желание продолжить карьеру в итальянском клубе, который арендовал его у «Манчестер Сити» в январе прошлого года, сообщает Николо Скира в социальных сетях.

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