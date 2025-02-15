Источник: «Милан» готов выкупить Уокера у «Манчестер Сити»

Правый защитник Кайл Уокер положительно оценивает начальный опыт в «Милане» и выражает желание продолжить карьеру в итальянском клубе, который арендовал его у «Манчестер Сити» в январе прошлого года, сообщает Николо Скира в социальных сетях.