Варнава заступилась за жену Комиссаренко и раскритиковала Петрова

38-летняя экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава решила не оставаться в стороне личной драмы комика Славы Комиссаренко, который вынес на публику свои переживания по поводу новоиспеченной супруги и объявил о скором разводе с ней.
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