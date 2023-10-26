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Варнава заступилась за жену Комиссаренко и раскритиковала Петрова

Варнава заступилась за жену Комиссаренко и раскритиковала Петрова

38-летняя экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава решила не оставаться в стороне личной драмы комика Славы Комиссаренко, который вынес на публику свои переживания по поводу новоиспеченной супруги и объявил о скором разводе с ней.

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