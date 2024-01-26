Ближайшая молодая планета размером с Землю наполовину состоит из лавы и жидкого металла

Одна ее сторона настолько раскалена, что камни постоянно плавятся, а другая – прохладная. Новооткрытая планета – рекордсмен по многим параметрам, но один, за который ее наверняка запомнят, – это жара, настолько экстремальная, что одно полушарие представляет собой лаву.