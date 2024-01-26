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Этот таинственный мир

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Ближайшая молодая планета размером с Землю наполовину состоит из лавы и жидкого металла

Ближайшая молодая планета размером с Землю наполовину состоит из лавы и жидкого металла

Одна ее сторона настолько раскалена, что камни постоянно плавятся, а другая – прохладная. Новооткрытая планета – рекордсмен по многим параметрам, но один, за который ее наверняка запомнят, – это жара, настолько экстремальная, что одно полушарие представляет собой лаву.

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