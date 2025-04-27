В Минобороны РФ рассказали о подвиге сапера Кузина

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сержант Максим Кузин под огнем противника оборудовал минно-взрывные заграждения на одном из вероятных направлений наступления ВСУ, а на обратном пути уничтожил вражеского снайпера из личного оружия.
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