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Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

В Ормузском проливе супертанкер подорвался на двух морских минах, следуя по маршруту, который Иран назвал «незаконным», сообщает Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

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