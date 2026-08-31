Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

В Ормузском проливе супертанкер подорвался на двух морских минах, следуя по маршруту, который Иран назвал «незаконным», сообщает Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
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