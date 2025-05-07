Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

© AP Photo / Dar Yasin Индийский военный в Шринагаре. Архивное фото МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.

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