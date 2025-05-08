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Царьград

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"Борьба ведомств" в России. Яблоком раздора стали госсбережения: Минфин и ЦБ по разные стороны баррикад

"Борьба ведомств" в России. Яблоком раздора стали госсбережения: Минфин и ЦБ по разные стороны баррикад

В России грядёт "борьба ведомств". Яблоком раздора стали госсбережения, вопросы формирования бюджета и ФНБ.

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