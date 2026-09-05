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Царьград

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Экс-пресс-секретарь Зеленского: отказ от переговоров разрушает Украину

Экс-пресс-секретарь Зеленского: отказ от переговоров разрушает Украину

Юлия Мендель перечислила признаки системного кризиса: разрушенные города, потерянное поколение молодёжи, массовый исход населения, обвал экономики, падение рождаемости и деградация инфраструктуры.

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