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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Наряду с Ферстаппеном, прямо сейчас Антонелли выступает лучше всех в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер по итогам Гран-при Италии считает, что в данный момент лучшими гонщиками чемпионата, с учетом текущей формы и возможностей, являются Макс Ферстаппен и Андреа Кими Антонелли .

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