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Царьград

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Республиканский бюджетный законопроект провалился в Конгрессе США

Республиканский бюджетный законопроект провалился в Конгрессе США

Республиканский законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства и увеличение долгового предела, не прошёл в палате представителей Конгресса США.

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