Секрет под лапами Сфинкса: ученые пытаются в Египте найти «зал знаний» Анастасия АндрееваВ таинственных глубинах, простирающихся под могущественным Сфинксом в древнем Египте, грозного стража времени и мистики, скрывается предполагаемый тайный зал, полный утраченных знаний.