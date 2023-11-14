Секрет под лапами Сфинкса: ученые пытаются в Египте найти «зал знаний» Анастасия АндрееваВ таинственных глубинах, простирающихся под могущественным Сфинксом в древнем Египте, грозного стража времени и мистики, скрывается предполагаемый тайный зал, полный утраченных знаний.
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