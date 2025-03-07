Под каблуком 2025: владелицы самых прибыльных компаний ЦФО

Главные женщины частного бизнеса вновь в поле зрения «Бизнес-журнала. Центр». Ежегодно, накануне 8 Марта, редакция составляет новый рейтинг, в который включает владелиц крупнейших компаний Центрального федерального округа.
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