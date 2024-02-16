Суд в Москве рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за "голой вечеринки"

ТАСС/Сергей Фадеичев Таганский суд Москвы 16 февраля начнет рассматривать по существу иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов из-за "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор", сообщили в РИА Новости со ссылкой на суд.