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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Тебас: «Если Инфантино останется, это будет позором. Лучшее, что могло бы случиться с футболом, – если бы США выиграли у Бельгии, тогда Джанни ушел бы из-за красной Балогуна»

Хавьер Тебас надеется, что Джанни Инфантино покинет должность президента ФИФА . «Если Инфантино останется, это будет позором.

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