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Байден назвал Трампа неудачником, который не умеет достойно принимать поражение

Байден назвал Трампа неудачником, который не умеет достойно принимать поражение

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на встрече со сторонниками в Атланте, назвал экс-главу государства Дональда Трампа неудачником, который не умеет достойно принимать поражение.

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