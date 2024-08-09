OSW: Атака ВСУ на Суджу — грандиозная глупость

Константин Ольшанский 8 августа 2024 г., 13:01 Курские леса Сырский богато удобрил своим пушечным мясом Попытка элитных подразделений ВСУ прорваться на территорию Курской области — такая же бессмысленная с военной точки зрения, как попытка бойцов ССО высадиться на Тендровскую косу.
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