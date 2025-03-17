Плюшевый монстр из Age of Wonders 4 готов к вашим обнимашкам Компания Paradox Interactive об...

Плюшевый монстр из Age of Wonders 4 готов к вашим обнимашкамКомпания Paradox Interactive объявила о выпуске Age of Wonders 4 Watcher Plushie — плюшевого игрушечного персонажа, который станет отличным подарком для поклонников серии Age of Wonders.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)