Создание новых должностей в ВСУ оказалось связано с контролем финансов

Создание корпусной системы в ВСУ главнокомандующим вооруженными силами Украины Александром Сырским связано с созданием новых генеральских и полковничьих должностей для занятия их его приближенными с целью контроля финансовых потоков, заявил источник в силовом ведомстве 24 мая РИА Новости.
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