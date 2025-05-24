Создание новых должностей в ВСУ оказалось связано с контролем финансов

Создание корпусной системы в ВСУ главнокомандующим вооруженными силами Украины Александром Сырским связано с созданием новых генеральских и полковничьих должностей для занятия их его приближенными с целью контроля финансовых потоков, заявил источник в силовом ведомстве 24 мая РИА Новости.