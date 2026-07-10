Ида Галич сообщила о браке с предпринимателем Олегом Ледвичем

Русская блогерша Ида Галич сообщила в Instagram о свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. Социальная сеть, в которой было сделано заявление, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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