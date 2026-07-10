Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 533 подписчика

Ида Галич сообщила о браке с предпринимателем Олегом Ледвичем

Ида Галич сообщила о браке с предпринимателем Олегом Ледвичем

Русская блогерша Ида Галич сообщила в Instagram о свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. Социальная сеть, в которой было сделано заявление, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии