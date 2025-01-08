Ученые успешно вырастили новые кости из гидрогеля

Повреждение костей возникает по многим причинам от травм до врожденных проблем. Кроме того, по всему миру стремительно растет число людей пожилого возраста, склонных к костным дефицитам и повышенному риску переломов с тяжелыми для организма последствиями.
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