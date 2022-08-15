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Что нашли при обыске у Трампа

Что нашли при обыске у Трампа

В ходе обыска на вилле у Дональда Трампа обнаружены: ⁃ Будёновка; ⁃ ППШ; ⁃ Лямки парашюта; ⁃ Медвежья шкура; ⁃ Флаг СССР; ⁃ Кнопочный телефон с русской раскладкой; ⁃ Портрет Путина на лошади, написанный маслом; ⁃ Медовая с перцем; ⁃ Шапка-ушанка; ⁃ Второй компонент вакцины «Спутник V»; ⁃ Энциклопедия про турбины для газопровода; ⁃ Томик Пушкина в оригинале; ⁃ ТВ-сигнал канала «Соловьёв Live»; ⁃ Скидочная карта магазина «Пятёрочка»; ⁃ Логин и пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги».

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