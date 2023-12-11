В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги в судах

В Госдуме предложили учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел. Включить в смягчающие обстоятельства заслуги за участие в боевых действиях, инвалидность по ранению и контузию предложил депутат Иван Сухарев.
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