В Energocom рассказали о поставках электроэнергии в Молдавию

Потребности электроэнергии для Молдавии на 19 января полностью будут покрыты, заявили представители компании Energocom 18 января в сообщении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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