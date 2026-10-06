Баня как управляемый ритуал тепла и восстановления

Когда я впервые задумалась о том, что на самом деле представляет собой баня, мне казалось, что всё сводится к простой формуле: чем горячее, тем лучше.
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