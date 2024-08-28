Ядерный реактор Цуруга признан несоответствующим стандартам безопасности

Реактор № 2 атомной электростанции Цуруга в префектуре Фукуи не соответствует новым стандартам безопасности согласно проекту отчета о проверке Управления по ядерному регулированию Японии (NRA), сообщает 28 августа англоязычная японская газета The Japan Times.
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