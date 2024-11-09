В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Депутат Верховной рады Анна Скороход после разговора с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимися на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, признала невозможность для страны вернуться военным путем к границам 1991 года.
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