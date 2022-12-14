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«Аргентина победила заслуженно. Хорваты уже не те, не молодеют». Канчельскис о полуфинале ЧМ-2022

«Аргентина победила заслуженно. Хорваты уже не те, не молодеют». Канчельскис о полуфинале ЧМ-2022

Андрей Канчельскис оценил победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022. «Хорваты и так показали себя.

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