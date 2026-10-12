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Царьград

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Перевод даже без сети: как будет работать офлайн-оплата цифровым рублём

Перевод даже без сети: как будет работать офлайн-оплата цифровым рублём

Технология офлайн-оплаты при помощи цифрового рубля позволит пользователям совершать покупки даже без доступа к сети.

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