Перевод даже без сети: как будет работать офлайн-оплата цифровым рублём

Технология офлайн-оплаты при помощи цифрового рубля позволит пользователям совершать покупки даже без доступа к сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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