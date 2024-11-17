Вместе весело трудиться.

Наступила осень, пришла пора потрудиться за уборкой опавших листьев на участке. Воспитанники средних и старших групп охотно выполняют трудовые поручения, трудятся в парах коллективно, положительно оценивают результаты своего труда и ждут новой возможности сделать полезное дело .
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