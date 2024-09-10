Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Ed
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Житель Смоленщины забрал 50 миллионов рублей у знакомых и расстрелял свой автомобиль

Житель Смоленщины забрал 50 миллионов рублей у знакомых и расстрелял свой автомобиль

Разрешения на приобретение оружие и боеприпасов у него не было Суд вынес приговор смолянину С., который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, заведомо ложном доносе о совершении преступления и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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