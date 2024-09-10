Житель Смоленщины забрал 50 миллионов рублей у знакомых и расстрелял свой автомобиль

Разрешения на приобретение оружие и боеприпасов у него не было Суд вынес приговор смолянину С., который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, заведомо ложном доносе о совершении преступления и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.