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Несекретные материалы

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Стену Цоя на Арбате превращают в стену Паши Техника

Стену Цоя на Арбате превращают в стену Паши Техника

Фанаты рэпера нанесли на легендарную стену большую надпись «Техник»источникПеремен требуют их сердца?.

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Комментарии
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дядя Вася
кто такой паша техник? В 2001 году основал собственную рэп-группу вместе с другом МС Смешным. Прозвище «Техник» появилось после регистрации под никнеймом technique на популярном рэп-форуме hip-hop.ru в 2002 году. Был известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики.  Среди основных тем его творчества были наркомания, национализм, чёрный юмор.  С конца 2010-х годов получил медийную популярность, появляясь во множестве интернет-шоу.  В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков. В 2019 году рэпера лишили водительских прав за пьяное вождение.  В 2023 году рэпер лишился своего ИП из-за неуплаты налогов, а также был задержан по обвинению в демонстрации нацистской символики  - и вот это ЧМО загнувшееся от наркоты, кумир молодёжи? Куда идем?
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