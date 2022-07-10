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Уже 15 июля состоится внеочередное заседание Государственной думы

Уже 15 июля состоится внеочередное заседание Государственной думы

10 июля в официальном Telegram-канале Государственной думы Российской Федерации, было опубликовано сообщение о намерении совета собраться уже 11 июля и проанализировать возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 июля.

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