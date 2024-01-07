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Царьград

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Попал под лошадь: на журналиста центрального канала в Суздале наехали

Попал под лошадь: на журналиста центрального канала в Суздале наехали

В отличие от Остапа Бендера, пострадавший не отделался легким испугом.С корреспондентом федерального канала "Россия 1" Игорем Агеенко в Суздале произошло ретро-ДТП, которое можно было бы счесть анекдотическим, если бы не серьезные последствия.

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