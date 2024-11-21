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В ООН испугались применения Россией баллистической ракеты "Орешник"

В ООН испугались применения Россией баллистической ракеты "Орешник"

В ООН назвали тревожным применение Россией баллистической ракеты "Орешник".Россия применила новейшую ракету средней дальности "Орешник", что вызывало тревогу в ООН.

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